شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يعلن غياب يوسف الجوهري عن مباراة فاركو فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أثبت الأشعة التشخيصية والفحوصات الطبية التي خضع اللاعب يوسف الجوهري، لاعب خط وسط الفريق الأول للكرة بالنادي المصري، إصابته بتمزق فى العضلة الأمامية، ليتأكد بذلك غيابه عن قائمة الفريق لمباراته بالجولة الثانية من الدوري، والتي تجمعه بفريق فاركو فى الرابعة عصر الخميس المقبل باستاد برج العرب.

وبدأ اللاعب الخضوع لبرنامج تأهيلي مكثف تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق بقيادة الدكتور محمود الشحات، والذي أكد أنه سيتم مناظرة حالة اللاعب بشكل دوري للوقوف على مدى تحسن حالته، وبالتالي خوضه تدريبات علاجية منفردة قبل الانتظام في التدريبات الجماعية للفريق.

وفاز المصري على مضيفه فريق الشمس بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد في المباراة الودية التي أقيمت بينهما عصر الأربعاء الماضي على ستاد الشمس بالقاهرة، ضمن استعدادات المصري لمباراته بالجولة الثانية من الدوري والتي تجمعه بنظيره فريق فاركو.

واستغل علي ماهر المباراة في الدفع بعدد كبير من لاعبيه الذين لم يشاركوا بشكل أساسي في مباراة الأمس أمام الأهلي وذلك بهدف إكساب جميع اللاعبين حساسية المباريات.