شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يعالج "اللمسة الأخيرة" لنجوم الأهلى بعد أحداث مباراة سان جورج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعكف السويسري مارسيل كولر، المدير الفنى للنادى الاهلى ، على علاج "اللمسة الأخيرة" لعدد من لاعبى الفريق، بعد توالى إهدار الفرص السهلة أمام المرمى فى مباراة الأهلى أمام سان جورج الإثيوبى فى ذهاب دور الـ"32" لدوري أبطال أفريقيا.

وينوى كولر وجهازه المعاون إقامة تدريبات تخصصية لعلاج اللمسة الأخيرة لبعض اللاعبين، أمثال محمود كهربا وصلاح محسن وإمام عاشور وبيرسى تاو، لضمان التخلص من إهدار الفرص السهلة أمام المرمى مع ارتباط الأهلى بمباريات غاية فى الصعوبة والندية خلال الفترة المقبلة، وعلى رأسها مباريات دوري السوبر الأفريقى.

يبدأ فريق الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر التحضير لمباراة الإياب أمام سان جورج الإثيوبي المحدد لها الجمعة المقبل، والتة ستقام بالقاهرة أيضاً، بعد موافقة الفريق الإثيوبي على خوض المباراتين في القاهرة، في ظل رفض الكاف إقامة أى مباريات في إثيوبيا لعدم استيفاء الملاعب المحددة الشروط المقررة من الاتحاد الأفريقي.

ويعكف الجهاز الفني للأهلي على مشاهدة مباراة الذهاب من أجل دراسة الخصم جيدا وتصحيح الأخطاء التي وقع فيها لاعبوه، من أجل تفاديها في موقعة الإياب وتقديم مستوى أفضل يساعد الفريق الأحمر على حجز بطاقة الصعود إلى دور المجموعات الأفريقي.