شكرا لقرائتكم خبر عن 81 مباراة جمعت الزمالك والمقاولون العرب قبل لقاء الليلة.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات السابعة مساء اليوم، الاثنين، لمتابعة اللقاء المهم الذى يجمع الزمالك مع المقاولون العرب باستاد القاهرة الدولى، فى الأسبوع الثانى من عمر الدورى المصرى الجديد 2023 - 2024

التقى الزمالك والمقاولون العرب فى 81 مباراة قبل لقاء الليلة، حقق الفارس الأبيض 52 فوزاً مقابل ثمانية انتصارات لذئاب الجبل، وانتهت 21 مباراة بالتعادل بين الفريقين، وسجل الزمالك 124 هدفاً وتلقت شباكه 53.

حقق الزمالك الفوز على المقاولون العرب بستة أهداف مقابل هدف فى آخر مواجهة جمعت الفريقين وكانت فى بطولة كأس مصر.

وكان نادي الزمالك قد تعادل مع بيراميدز بهدفين لمثلهما، الخميس الماضي، ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري.

أما نادي المقاولون العرب فخسر من بلدية المحلة بثنائية نظيفة في الجولة الأولى من الدوري المصري.



