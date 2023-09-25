شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم، الاثنين، الكثير من الأخبار والأحداث الرياضية المهمة، منها مباراة الزمالك مع المقاولون، وبيرميدز مع البنك الأهلى، وحضور 30 ألف مشجع مباراة الزمالك وأرتا سولار، وإيقاف قيد الإسماعيلى.
منتخب مصر يعلن قائمة المحترفين الأولية لمباراتى زامبيا والجزائر
أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا عن القائمة الأولية للاعبين المحترفين وتضم 11لاعباً، لمعسكر شهر أكتوبر المقرر انطلاقه في الفترة من 9 إلى 17، و يتخلله مباراتين وديتين أمام زامبيا ثم الجزائر يومي 12 و 16 أكتوبر.
رسميًا.. 30 ألف مشجع للزمالك فى مواجهة أرتا سولار باستاد القاهرة
يصطدم فريق الكرة الأول بنادى الزمالك بنظيره المقاولون العرب، عندما يحل ذئاب الجبل ضيفًا على الفارس الأبيض، في المباراة التي تجمعهما فى السابعة مساء اليوم الاثنين باستاد القاهرة الدولي في الأسبوع الثاني من عمر الدوري المصري الجديد 2023 – 2024، ويدخل الزمالك المباراة باحثًا على أول فوز في البطولة بعد التعادل مع بيراميدز في الجولة الأولى بنتيجة 2 / 2، فيما يبحث المقاولون عن الفوز الأول أيضًا بعد الخسارة من بلدية المحلة بثنائية.
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