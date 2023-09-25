شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يتعاقد مع فرح الشاذلي لمدة 4 مواسم لتدعيم فريق اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد خالد العوضي، مدير النشاط الرياضي بالنادي الأهلي، انتهاء إجراءات التعاقد مع فرح الشاذلي للانضمام إلى صفوف الفريق الأول لكرة اليد «سيدات» بداية من الموسم الجديد.

وأوضح أن اللاعبة وقعت على عقود الانضمام للنادي الأهلي لمدة 4 مواسم قادمة، وقام الجهاز الإداري بإنهاء كافة إجراءات التعاقد وقيدها في قائمة الفريق.

وأشار إلى أن فرح الشاذلي لاعبة مميزة وتمثل إضافة قوية للفريق خلال مشواره بالموسم الجديد، والذي يشهد المنافسة على العديد من البطولات المحلية والقارية.





وفى وقت سابق، حقق الفريق الأول لكرة اليد سيدات بالنادي الأهلي الفوز على سبورتنج بنتيجة 34-16، ضمن منافسات بطولة منطقة القاهرة.

وأقيمت المباراة على صالة الأمير عبد الله الفيصل بمقر النادي بالجزيرة، وقدم الأهلي عرضًا قويًّا، بفضل تعليمات الجهاز الفني بقيادة محمد عادل.

وانتهى الشوط الأول بتقدم الأهلي على سبورتنج بنتيجة 13-9، وواصل الفريق تفوقه في الشوط الثاني ليحسم اللقاء لصالحه بنتيجة 34-16.

وأشاد محمد عادل، المدير الفني للفريق، بما قدمته اللاعبات خلال اللقاء من مردود بدني مميز، أسهم في تحقيق الفوز ومواصلة العروض القوية في البطولة.

وكان فريق سيدات اليد بالأهلي قد فاز في مباراة فريق 6 أكتوبر بنتيجة 43-24، ضمن منافسات بطولة منطقة القاهرة.