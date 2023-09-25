شكرا لقرائتكم خبر عن حسام حسن وفادى فريد على رأس قائمة سموحة استعدادًا للبلدية بالدورى والان مع تفاصيل الخبر
وجاءت قائمة سموحة لمواجهة بلدية المحلة كالتالى..
حراس المرمى: الهاني سليمان، محمد أشرف، حسن تيمور
الدفاع: محمد مغربي، أحمد حكم، أحمد جمال، محمد مصطفى، أحمد خالد، محمود وحيد، شريف رضا
خط الوسط: حسين فيصل، أبوبكر محمد، لحسن دهدوه، إسلام جابر، حمدي علاء، محمود حليمو، عمرو قلاوه، عبداللطيف بن قسو ودوكو دودو ومصطفى البدري
خط الهجوم: فادي فريد وحسام حسن
ويستعد فريق سموحة لمواجهة فريق بلدية المحلة غدا الثلاثاء، فى إطار منافسات الأسبوع الثاني من مسابقة دورى نايل موسم 2023 /2024.
وكان سموحة تعادل مع الجونة بهدف لمثله في المباراة التي جمعتهما في إطار منافسات الجولة الأولى من دوري نايل.
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز