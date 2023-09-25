شكرا لقرائتكم خبر عن تعادل سلبى بين بيراميدز والبنك الأهلى فى الشوط الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى الشوط الأول من عمر مباراة بيراميدز والبنك الأهلى، التي تجمعهما حاليًا على استاد السلام، فى إطار الجولة الثانية من بطولة الدوري، بالتعادل السلبى بين الفريقي.

انطلق الشوط الأول بضغط من بيراميدز وجاء أول تهديد فى الدقيقة 3، وفى الدقيقة 8 تصدى محمد أبو جبل لفرصة هدف محقق بعد رأسية من أحمد سامى، ثم أهدر أحمد سامى فرصة أخرى فى الدقيقة 9، وبعدها ضغط البنك الأهلى وألغى الحكم احتساب ركلة جزاء لصالح البنك فى الدقيقة 41.

وجاء تشكيل بيراميدز على النحو التالي: حراسة المرمى: أحمد الشناوي، خط الدفاع: علي جبر - أحمد سأمي - محمد حمدي - محمد الشيبي، خط الوسط: بلاتي توريه - رمضان صبحي - مهند لاشين - وليد الكرتي - إبراهيم عادل، خط الهجوم: فخري لاكاي

ويتواجد على مقاعد بدلاء بيراميدز: شريف إكرامي - كريم حافظ - أحمد فتحي - محمود مرعي - يوسف أسامة - عبد الله السعيد - مصطفى فتحي - دودو الجباس - فيستون ماييلي.

فيما جاء تشكيل البنك الأهلى كالتالى.. حراسة المرمي.. محمد أبو جبل ، خط الدفاع.. أيمن أشرف _ سعيدو سيمبوري _ محمود الجزار _ اسحاقو يعقوبو، خط الوسط.. محمود سيد _ محمد فتحي _ احمد مدبولى _ أحمد النادرى _ جريندو، خط الهجوم.. كريم بامبو.

وجاءت قائمة البدلاء على النحو التالي.. حسن شاهين_ أسامة فيصل _ سيرجى أكا _ أمير مدحت _ محمد بسيوني _ إبراهيم حسن _ معاذ الحناوي _ عماد فتحى _ أحمد ياسر.