الامارات | رأس الخيمة تطلق حملة "موطن الأبطال" لبطولة كأس العالم المصغرة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة عن إطلاق منصة لحجز تذاكر مباريات بطولة كأس العالم لكرة القدم المصغرة 2023 التي تستضيفها الإمارة بعد طول انتظار.

وتم إطلاق منصة حجز التذاكر بالتوازي مع نشر فيديو الحملة الترويجية الرسمية للبطولة، والذي يحتفي بأهمية وتأثير كرة القدم المصغرة في تقريب الناس من بعضها، وكذلك إقامة هذه البطولة لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط. وستتوفر جميع تذاكر البطولة مجاناً تماشياً من التزام رأس الخيمة الراسخ بتعزيز سبل العيش في الإمارة وجعل هذه الرياضة في متناول الجميع.

وتحت شعار "موطن الأبطال"، تسلط البطولة الضوء على مدى ارتباط الرياضة بعشاقها وهواتها، مع إبراز أهمية وقدرات اللاعبين الموهوبين ومنحهم المكانة الأسطورية التي يستحقونها، بهدف إلهام المشاهدين لتقدير هذه الرياضة بما يتجاوز مستواها الاحترافي، وتعريفهم بالمهارات والمواهب المتميزة ضمن مجتمعات كرة القدم المصغرة.

تُقام البطولة في الفترة من 26 أكتوبر إلى 4 نوفمبر 2023، ويتنافس فيها 32 منتخباً وطنياً من جميع أنحاء العالم للفوز باللقب المميز. وتنقسم المنتخبات المشاركة إلى 8 مجموعات، تضم كل منها 4 منتخبات، والتي ستتنافس

لضمان مكانها في الأدوار الإقصائية التي تُقام من 26 إلى 31 أكتوبر، قبل المنافسة على اللقب في الفترة من 1 إلى 4 نوفمبر.

وسيواجه منتخب الإمارات، نظيره الهندي بعد حفل الافتتاح الرسمي في 26 أكتوبر، وفي الوقت نفسه، ستلعب المكسيك، حاملة اللقب، ضد أيرلندا في المباراة الأولى من الجولة الافتتاحية.

وتتصدر البرازيل، أحد أقوى المتنافسين في البطولة، المجموعة الخامسة؛ وستكون أول مباراة لها في البطولة يوم 27 أكتوبر.