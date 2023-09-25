الامارات | "دبي برو" تمنح 3 لاعبين بطاقات التأهل إلى "مستر أولمبيا"

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حجز 3 لاعبين من الولايات المتحدة الأمريكية وعمان ونيجيريا، أماكنهم في بطولة "مستر أولمبيا 2023"، أكبر بطولة لمحترفي بناء الأجسام، عبر بطولة "دبي برو" لبناء الأجسام، التي اختتمت منافساتها أمس الأحد.

حضر نهائيات البطولة، التي نظمها نادي "أكسجين" خلال اليومين الماضيين بدعم من مجلس دبي الرياضي، معالي مطر الطاير نائب رئيس مجلس دبي الرياضي.

وأقيمت فعاليات البطولة في مركز دبي التجاري العالمي بمشاركة أكثر من 700 رياضي من المحترفين والهواة، وأسفرت منافساتها الرئيسية ضمن فئات الفيزيك وكلاسيك فيزيك والمحترفين عن حجز 3 لاعبين من الولايات المتحدة، وعمان، ونيجيريا، بطاقات التأهل المباشر إلى "مستر أولمبيا"، التي تقام تحت مظلة الاتحاد الدولي لبناء الأجسام واللياقة البدنية من 2 إلى 5 نوفمبر المقبل بمدينة أورلاندو الأمريكية.

حضر البطولة عدد من أبطال العالم، تقدمهم البطل المصري ممدوح السبيعي (بيج رامي) بطل العالم في بناء الأجسام وحامل لقب "مستر أولمبيا" لعامي 2020 و2021، وبراندون كيري بطل "مستر أولمبيا" لعام 2019، وأحمد أشكناني صاحب فضية "مستر أولمبيا" لعامي 2016 و2017.