شكرا لقرائتكم خبر عن بتروجت يتقدم على أسوان بهدفى "بامبا" فى الشوط الأول بدورى المحترفين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم بتروجت على أسوان بهدفين نظيفين فى الشوط الأول فى المباراة المقامة باستاد بتروسبورت فى الجولة الأولى من دورى المحترفين . أحرز إسماعيل بامبا الهدف الأول فى الدقيقة 15 من عمر المباراة، وأضاف الهدف الثانى لفريقه فى الدقيقة 18 .

ونجح سيد عيد المدير الفنى لبتروجت فى فرض السيطرة الميدانية لفريقه على مجريات الشوط الاول من الدقيقة الاولى حتى نجح إسماعيل بامبا فى إحراز هدفين متتاليين فى الربع ساعة الأولى، واستمرت السيطرة على الشوط بفضل تحركات لاعبى الوسط فى المقابل لم يستطع حمدى حمدان المدير الفنى لزهرة الجنوب بناء هجمات خطرة على مرمى الفريق البترولى .

تشكيل أسوان:

إسلام سليمان - أحمد بلية - عبد الرحمن عبد النبي - أحمد كاستيلو - أحمد أيمن - مصطفى عبد الرسول - مروان عباس - محمد مرسي - حسام عرفات - جدو - علي خليل.

نشكيل بتروجت:

محمد أبو النجا - أحمد بح بح - هادي رياض - خالد أبوزيادة - محمود شديد - أحمد رضا - رشاد المتولي - سامح إبراهيم - محمود فيليكس - مصطفى سلطان - إسماعيل بامبا.