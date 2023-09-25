شكرا لقرائتكم خبر عن النصر للتعدين يتقدم على بترول أسيوط بهدف فى الشوط الأول بدورى المحترفين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم النصر للتعدين على بترول أسيوط بهدف دون مقابل فى الشوط الأول أحرزه أحمد ممدوح من ضربة جزاء فى الدقيقة 45 من عمر المباراة المقامة بينهما بأسوان فى الجولة الأولى لدورى المحترفين.

ونجح حسن عبد المنعم المدير الفنى للنصر للتعدين فى فرض سيطرته على مجريات المباراة، خاصة أن الفريق يلعب فى أجواء صعبة بسبب درجة الحرارة المرتفعة، وفى المقابل تعد مباراة اليوم التجربة الأولى لأحمد عبد المقصود مدرب الزمالك السابق والمدير الفنى الحالى لبترول أسيوط.

وجاء تشكيل النصر للتعدين كالتالي:

محمد شريف - حمدي مسلم - ايهاب خالد - احمد صبحي - احمد ابوعامر - عمر المختار - كشكش - خالد ابوالروس - محمد عليان - كوتي - حمص

بينما بدأ بترول أسيوط المباراة بتشكيل مكون من:

بدوي - أحمد الرفاعي - صلاح لالا - عوكل - الخميسي - عرفه شعبان - سمكة -ميسي - حسن احمد - الكاشف - محمود مقلد.