شكرا لقرائتكم خبر عن النجوم يتعادل سلبيا مع مكادى فى الشوط الأول بدورى المحترفين والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تعادل فريقا النجوم ومكادى سلبيا فى الشوط الأول للمباراة المقامة بينهما باستاد السكة الحديد فى الجولة الأولى من دورى المحترفين.
وجاءت التشكيل على النحو التالى : -
تشكيل النجوم :-
حراسة المرمى : وليد توفيق
خط الدفاع : أحمد أيمن – جاليليو – كمال صبحى – حازم إبراهيم
خط الوسط : زياد محمد – محمد السيد – عبد الله خالد – محمد همام
خط الهجوم : نور علاء الدين – محمد طلعت
تشكيل مكادى :-
حراسة المرمى : محمد مصطفى
خط الدفاع : أحمد اوكا – حسين الحسينى – محمد معوض – احمد مندى
خط الوسط : محمد رؤوف – هشام عبد الحميد – محمد على – محمد شريف
خط الهجوم : اسلام رشدى – محمود السيد
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