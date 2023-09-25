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النجوم يتعادل سلبيا مع مكادى فى الشوط الأول بدورى المحترفين

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القاهرة - سامية سيد - تعادل فريقا النجوم ومكادى سلبيا فى الشوط الأول للمباراة المقامة بينهما باستاد السكة الحديد فى الجولة الأولى من دورى المحترفين.

وجاءت التشكيل على النحو التالى : -

تشكيل النجوم :-

حراسة المرمى : وليد توفيق

خط الدفاع : أحمد أيمن – جاليليو – كمال صبحى – حازم إبراهيم

خط الوسط : زياد محمد – محمد السيد – عبد الله خالد – محمد همام

خط الهجوم : نور علاء الدين – محمد طلعت  

تشكيل مكادى :- 

حراسة المرمى : محمد مصطفى

خط الدفاع : أحمد اوكا – حسين الحسينى – محمد معوض – احمد مندى

خط الوسط : محمد رؤوف – هشام عبد الحميد – محمد على – محمد شريف

خط الهجوم : اسلام رشدى – محمود السيد

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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