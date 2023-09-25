شكرا لقرائتكم خبر عن النجوم يتعادل سلبيا مع مكادى فى الشوط الأول بدورى المحترفين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعادل فريقا النجوم ومكادى سلبيا فى الشوط الأول للمباراة المقامة بينهما باستاد السكة الحديد فى الجولة الأولى من دورى المحترفين. وجاءت التشكيل على النحو التالى : - تشكيل النجوم :- حراسة المرمى : وليد توفيق خط الدفاع : أحمد أيمن – جاليليو – كمال صبحى – حازم إبراهيم خط الوسط : زياد محمد – محمد السيد – عبد الله خالد – محمد همام خط الهجوم : نور علاء الدين – محمد طلعت تشكيل مكادى :- حراسة المرمى : محمد مصطفى خط الدفاع : أحمد اوكا – حسين الحسينى – محمد معوض – احمد مندى خط الوسط : محمد رؤوف – هشام عبد الحميد – محمد على – محمد شريف خط الهجوم : اسلام رشدى – محمود السيد

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