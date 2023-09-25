شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الجمباز الفني يتوجه إلى بلجيكا للمشاركة فى بطولة العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - غادرت بعثة المنتخب الوطني للجمباز الفني رجال وآنسات القاهرة متوجهة إلى بلجيكا للمشاركة فى بطولة العالم للجمباز الفني التى تبدأ 30 سبتمبر الجارى، والمؤهلة إلى أولمبياد باريس 2024.

وخاض منتخب مصر رجال وآنسات معسكرا مغلقا فى جورجيا قبل انطلاق بطولة العالم.. وتضم بعثة منتخب الآنسات كلا من:

ساندرا الصادق

جني عبد السلام

جني محمود

ويضم منتخب الرجال

احمد المراغي

عمر محمد

محمد عفيفي

زياد خاطر

احمد عبد الرحمن

المدير الفني للفني رجال

الدكتور/ جمال مطر

الكابتن/ عرفات محمد

الخبير/ يفجيني كوزين

المدير الفني للفني انسات

الكابتن / زكريا غالب

وحكم جمباز فني آنسات لمياء علي عبد الرحمن

والدكتور محمد علي حكم جمباز فني رجال

ويترأس البعثة احمد طلعت نايب رئيس اتحاد الجمباز

من جهته حرص الدكتور إيهاب أمين، رئيس الاتحادين الأفريقي والمصري للجمباز، على دعم ومؤازرة اللاعبين والجهاز الفني قبل البطولة والتواجد معهم خلال المعسكر،

وأكد أمين أن المنتخب المصري للجمباز الفني رجال وآنسات يتطور بشكل سريع ومميز خلال الفترة الماضية.

وأضاف أمين أن المنتخب يسير بخطى ثابتة لاعتلاء منصات التتويج بعد المجهود الكبير المبذول من اللاعبين والجهاز الفني وتوفير الدعم اللازم من اتحاد الجمباز من إقامة معسكرات داخلية وخارجية علي أعلى مستوى.

وأشار أمين إلى أن بطولة العالم فى بلجيكا تضم اقوي المنتخبات العالمية وتشهد منافسة قوية.