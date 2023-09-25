شكرا لقرائتكم خبر عن إيمانول إيهيزو يتصدر غيابات سموحة عن مواجهة بلدية المحلة فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يفقد أحمد سامى، المدير الفني لفريق سموحة، خدمات 11 لاعباً فى مباراة فريقه أمام بلدية المحلة غدا، الثلاثاء، في إطار منافسات الجولة الثانية من دوري نايل 2023/ 2024. ويغيب عن سموحة كل من "إيمانول إيهيزو، محمد عصام، محمد سعيد،.محمد هيثم، بركات حجاج، عبد الرحمن عامر، حسام محمد، عمرو محمد، محمد أشرف، طارق علاء، إبراهيم سامى".

وضمت قائمة سموحة لمواجهة بلدية المحلة 22 لاعبا جاءت كالتالى..

حراس المرمى: الهاني سليمان، محمد أشرف، حسن تيمور

الدفاع: محمد مغربي، أحمد حكم، أحمد جمال، محمد مصطفى، أحمد خالد، محمود وحيد، شريف رضا

خط الوسط: حسين فيصل، أبوبكر محمد، لحسن دهدوه، إسلام جابر، حمدي علاء، محمود حليمو، عمرو قلاوه، عبداللطيف بن قسو ودوكو دودو ومصطفى البدري

خط الهجوم: فادي فريد وحسام حسن

ويستعد فريق سموحة لمواجهة فريق بلدية المحلة غدا الثلاثاء، فى إطار منافسات الأسبوع الثاني من مسابقة دورى نايل موسم 2023 /2024.

وكان سموحة تعادل مع الجونة بهدف لمثله في المباراة التي جمعتهما في إطار منافسات الجولة الأولى من دوري نايل.