شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. هدف بضربة مقصية لـ إبراهيم عادل يتقدم لبيراميدز أمام البنك الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجل إبراهيم عادل، لاعب بيراميدز، هدف التقدم لفريقه فى شباك البنك الأهلى بضربة مقصية بعد كرة عرضية من محمد الشيبى، لترتطم فى لاعب البنك وتسكن شباك محمد أبو جبل فى الدقيقة 68 من عمر المباراة التى تجمعهما حاليًا باستاد السلام، فى إطار الجولة الثانية من بطولة الدوري.

وجاء تشكيل بيراميدز على النحو التالي: حراسة المرمى: أحمد الشناوي، خط الدفاع: علي جبر - أحمد سأمي - محمد حمدي - محمد الشيبي، خط الوسط: بلاتي توريه - رمضان صبحي - مهند لاشين - وليد الكرتي - إبراهيم عادل، خط الهجوم: فخري لاكاي

ويتواجد على مقاعد بدلاء بيراميدز: شريف إكرامي - كريم حافظ - أحمد فتحي - محمود مرعي - يوسف أسامة - عبد الله السعيد - مصطفى فتحي - دودو الجباس - فيستون ماييلي.

فيما جاء تشكيل البنك الأهلى كالتالى.. حراسة المرمي.. محمد أبو جبل ، خط الدفاع.. أيمن أشرف _ سعيدو سيمبوري _ محمود الجزار _ اسحاقو يعقوبو، خط الوسط.. محمود سيد _ محمد فتحي _ احمد مدبولى _ أحمد النادرى _ جريندو، خط الهجوم.. كريم بامبو.

وجاءت قائمة البدلاء على النحو التالي.. حسن شاهين_ أسامة فيصل _ سيرجى أكا _ أمير مدحت _ محمد بسيوني _ إبراهيم حسن _ معاذ الحناوي _ عماد فتحى _ أحمد ياسر.