3 وجوه جديدة.. استمرار مفاجآت أوسوريو في تشكيل الزمالك أمام المقاولون

محمد اسماعيل - القاهرة - أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو عن التشكيل الذي سيخوض به الأبيض مباراة المقاولون العرب، المقرر لها في السابعة مساء اليوم في الجولة الثانية لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وشهد التشكيل الدفع بوجوه جديدة من اللاعبين الصاعدين من بداية المباراة.

و يضم التشكيل كل من:

حراسة المرمى : محمد صبحي.

خط الدفاع : حاتم سكر - حسام عبد المجيد - محمد عبد الغني - محمد طارق.

خط الوسط : عمرو السيسي - محمد حسام "بيسو" - يوسف أوباما.

خط الهجوم : أحمد عبد الرحيم " إيشو"- مصطفى شلبي - أحمد سيد "زيزو".

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، محمد عواد ومصطفى الزناري ومحمد عبد الشافي ومحمد أشرف "روقا" وسيد عبد الله "نيمار" ومحمود عبد الرازق " شيكابالا" وإبراهيما نداي وناصر منسي وسيف الدين الجزيري.

ومن ناحيته، أعلن شوقي غريب المدير الفني للفريق الأول لنادي المقاولون العرب تشكيل فريقه لمواجهة الزمالك في الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري الممتاز.

جاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: محمود أبوالسعود.

الدفاع: لؤي وائل ومحمد شوقي غريب وأحمد علاء وعماد أبوبكر.

الوسط: جوزيف أوشايا وأحمد الشيمي وأحمد فوزي وعبدالرحمن خالد جبنة.

الهجوم: محمد سالم وأمادو إنياس.

وتضم دكة البدلاء كل من: عامر عامر وأحمد عيد وأمير عابد ومحمد هاني تريكا ومحمد مجلي والحبيب أحمد حسن واسلام عبدالنعيم وعماد ميهوب وعمرو مرعي.