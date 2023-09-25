الخطيب يخضع لفحوصات طبية جديدة ويلبي دعوة الخليفي



محمد اسماعيل - القاهرة - سافر محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، إلى فرنسا، لإجراء بعض الفحوصات الطبية، بعد تعرضه لحالة الدوار أكثر من مرة، آخرها في معسكر الفريق بالنمسا، حيث سقط وأصيب بجرح في رأسه.

لبى الخطيب دعوة ناصر الخليفي، رئيس باريس سان جيرمان، أمس، وحرص الأخير على التواصل والاطمئنان على حالة الخطيب الصحية ودعاه لحضور الكلاسيكو الفرنسي بين باريس سان جيرمان ومارسيليا.

في الساعات الماضية، عرض الخطيب حالته الصحية، على كبار أطباء المخ والأعصاب والأنف والأذن والرقبة، للكشف عن أسباب الدوار.

يتحدد العلاج اللازم لرئيس الأهلي عقب انتهاء كافة الفحوصات ومعاودة الأطباء المتخصصين ومن ثم يقرر موعد عودته إلى القاهرة.

ويخضع الخطيب للعلاج منذ عام ونصف بسبب الضغوط التي تعرض لها في الآونة الأخيرة.