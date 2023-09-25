شكرا لقرائتكم خبر عن دونجا يؤازر لاعبي الزمالك أمام المقاولون من استاد القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص نبيل عماد دونجا، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على التواجد في استاد القاهرة لمؤازرة فريقه فى مباراة المقاولون العرب، المقرر لها السابعة مساء اليوم فى الجولة الثانية لمسابقة الدوري الممتاز.

ويضم تشكيل الزمالك في مواجهة اليوم كلا من:

حراسة المرمى: محمد صبحي.

خط الدفاع: حاتم سكر - حسام عبد المجيد - محمد عبد الغني - محمد طارق.

خط الوسط: عمرو السيسي - محمد حسام "بيسو" - يوسف أوباما.

خط الهجوم: أحمد عبد الرحيم " إيشو"- مصطفى شلبي - أحمد سيد "زيزو".

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: محمد عواد ومصطفى الزناري ومحمد عبد الشافي ومحمد أشرف "روقا" وسيد عبد الله "نيمار" ومحمود عبد الرازق " شيكابالا" وإبراهيما نداي وناصر منسي وسيف الدين الجزيري.

وكان عبد الواحد السيد، مدير الكرة بنادى الزمالك، كشف سبب قرار الجهاز الفنى، بقيادة الكولومبى خوان كارلوس أوسوريو، باستبعاد كل من حمزة المثلوثى ونبيل عماد دونجا من قائمة مواجهة المقاولون العرب.

وأكد عبد الواحد، فى تصريحاته لـ"الخليج 365"، أن استبعاد حمزة المثلوثى ونبيل عماد دونجا جاء برغبة من الكولومبى أوسوريو، من أجل إراحتهما قبل مواجهة أرتا سولار الجيبوتى بالكونفدرالية الأفريقية.

وأضاف عبد الواحد، إن أوسوريو يرى إن مواجهة أرتا سولار المقرر لها يوم السبت المقبل، فى لقاء العودة بدور الـ 32 بالكونفدرالية الأفريقية، ستكون مواجهة مصيرية، خاصة فى ظل خسارة الفريق الأبيض فى لقاء الذهاب بنتيجة 2 / 0.