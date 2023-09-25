شكرا لقرائتكم خبر عن مترجم كولر: سعدت بذكاء جمهور الأهلي على شكر المدرب السويسري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سرد خالد الجوادي، مترجم مارسيل كولر المدير الفني للأهلي، تفاصيل ما دار خلال قيام جماهير الأهلي بتوجيه التحية للمدرب السويسري بعد الفوز على سان جورج الإثيوبي أمس الأحد فى ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وكتب الجوادي، عبر حسابه على فيس بوك، "بعد ماتش إمبارح بدأ الجمهور يهتف لكولر قلت له الجمهور بينده عليك قال لى تعالى معايا الهتاف ده أنت شريك أساسي فيه.. قلت له لا ده نجاحك أنت ومحدش له حق ياخد منك اللقطة دي.. راح للجمهور وهو فى قمة السعادة.. وأنا طلعت الموبايل وصورت الفيديو ده".

وأضاف مترجم كولر، "فرحتي باللقطة دي محدش يتخيلها... فرحتي بفرحة ونجاح يستحقها أجمل إنسان ملهم قابلته في حياتي.. فرحتي بأعظم وأذكى جمهور في الكون اللي اختار توقيت التحية عشان يوجه ألف رسالة ابسطها شكرا للانسان اللي وقف معانا ومابعناش في زمن الكل بيبيع".

وتابع، "شكرا جمهور الأهلي العظيم على لقطة عظيمة.. شكرا مارسل كولر إنك خلتني أعيش التجربة دي... جسمي بيقشعر كل ما شوف الفيديو... يا رب دوما فرحة ونجاح... أهلاوي أنا والفخر لي".





وفاز الأهلي على سان جورج الإثيوبي في ذهاب دور الـ32 لدوري الأبطال أمس بثلاثية نظيفة سجلها حسين الشحات "هدفين" وأحمد عبد القادر.