شكرا لقرائتكم خبر عن بترول أسيوط يهزم النصر للتعدين 3 / 1 فى الجولة الأولى لدورى المحترفين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح فريق بترول أسيوط، بقيادة أحمد عبد المقصود، فى تحويل خسارته بالشوط الأول بهدف دون مقابل أمام النصر للتعدين للفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف فى المباراة التى جمعتهما بأسوان فى الجولة الأولى لدورى المحترفين .

تقدم أحمد ممدوح للنصر للتعدين في الدقيقة 45 من عمر الشوط الأول من ركلة جزاء، وتعادل بترول أسيوط فى الدقيقة 50 عن طريق أحمد خالد، وتقدم أحمد ميسى للبترول في الدقيقة 65، واختتم عبد الرحمن الخميسى مهرجان الأهداف فى الدقيقة 68، ليرتفع رصيد الضيوف إلى 3 نقاط فى مقدمة جدول الترتيب، بينما تجمد رصيد أصحاب الأرض دون رصيد من النقاط.

وجاء تشكيل النصر للتعدين كالتالي:

محمد شريف - حمدي مسلم - ايهاب خالد - احمد صبحي - احمد ابوعامر - عمر المختار - كشكش - خالد ابوالروس - محمد عليان - كوتي - حمص

بينما بدأ بترول أسيوط المباراة بتشكيل مكون من:

بدوي - أحمد الرفاعي - صلاح لالا - عوكل - الخميسي - عرفه شعبان - سمكة -ميسي - حسن احمد - الكاشف - محمود مقلد.