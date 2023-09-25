شكرا لقرائتكم خبر عن زيزو يغيب عن مباريات الداخلية أسبوعين ومحاولات لتجهيزه لمواجهة المصري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأكد غياب عبد العزيز السيد زيزو لاعب نادي الداخلية عن مباريات فريقه لمدة أسبوعين بعد إصابته بشد فى العضلة الضامة خلال مران فريقه، قبل مواجهة فيوتشر بالجولة الثانية من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وأجرى زيزو أشعة أثبتت إصابته بشد فى العضلة الضامة وحاجته للراحة لفترة تصل إلى أسبوعين، حيث يستغل اللاعب فترة التوقف المقبلة من أجل تجهيزه لمباراة المصري فى الجولة الثالثة من الدوري.

وتأكد غياب زيزو عن مباراة الداخلية المقبلة أمام فيوتشر بسبب الإصابة بشد فى العضلة الضامة، ومن المقرر أن يخضع اللاعب لجلسات تحت إشراف الجهاز الطبي من أجل تجهيزه وإلحاقه بمباراة المصري في الجولة الثالثة.

وكان عبد العزيز السيد تألق في مباراة الداخلية أمام إنبي التي أقيمت على ملعب استاد السلام، ضمن الجولة الأولى من الدوري المصري، حيث أحرز هدف الفوز للفريق الشرطي من تسديدة صاروخية خلال أحداث الشوط الأول من المباراة.

وحصل الداخلية على أول 3 نقاط في الجولة الأولى بينما تعثر إنبي بالهزيمة في أول مباريات الدوري بالموسم الجديد.

وجاء عبد العزيز السيد زيزو من ضمن فريق الأسبوع بالجولة الأولى من الدوري الممتاز.