شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يهزم البنك الأهلى بهدف "عادل" ويحقق أول فوز فى الدورى.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز فريق الكرة الأول بنادى بيراميدز على البنك الأهلى بهدف دون رد، سجله إبراهيم عادل فى المباراة التى جمعتهما اليوم، الاثنين، باستاد السلام، فى إطار الجولة الثانية من بطولة الدوري.

وانطلق الشوط الأول بضغط من بيراميدز وجاء أول تهديد فى الدقيقة 3، وفى الدقيقة 8 تصدى محمد أبو جبل لفرصة هدف محقق بعد رأسية من أحمد سامى، ثم أهدر أحمد سامى فرصة أخرى فى الدقيقة 9، وبعدها ضغط البنك الأهلى وألغى الحكم احتساب ركلة جزاء لصالح البنك فى الدقيقة 41.

فى الشوط الثانى كثف بيراميدز الضغط ونجح إبراهيم عادل فى ترجمة الضغط وسجل هدف التقدم بضربة مقصية فى شباك محمد أبو جبل، بالدقيقة 68 من عمر اللقاء.

بهذا الفوز يحقق بيراميدز أول فوز فى الدورى بعدما تعادل مع الزمالك 2 / 2 فى الجولى الأولى من المسابقة، بينما يسقط البنك الأهلى فى فخ الخسارة للمرة الثانية بعدما هُزم من طلائع الجيش فى الجولة الأولى بنتيجة 2 / 0.

وجاء تشكيل بيراميدز على النحو التالي: حراسة المرمى: أحمد الشناوي، خط الدفاع: علي جبر - أحمد سأمي - محمد حمدي - محمد الشيبي، خط الوسط: بلاتي توريه - رمضان صبحي - مهند لاشين - وليد الكرتي - إبراهيم عادل، خط الهجوم: فخري لاكاي

وتواجد على مقاعد بدلاء بيراميدز: شريف إكرامي - كريم حافظ - أحمد فتحي - محمود مرعي - يوسف أسامة - عبد الله السعيد - مصطفى فتحي - دودو الجباس - فيستون ماييلي.

فيما جاء تشكيل البنك الأهلى كالتالى.. حراسة المرمي.. محمد أبو جبل ، خط الدفاع.. أيمن أشرف _ سعيدو سيمبوري _ محمود الجزار _ اسحاقو يعقوبو، خط الوسط.. محمود سيد _ محمد فتحي _ احمد مدبولى _ أحمد النادرى _ جريندو، خط الهجوم.. كريم بامبو.

وجاءت قائمة البدلاء على النحو التالي.. حسن شاهين_ أسامة فيصل _ سيرجى أكا _ أمير مدحت _ محمد بسيوني _ إبراهيم حسن _ معاذ الحناوي _ عماد فتحى _ أحمد ياسر.