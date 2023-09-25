شكرا لقرائتكم خبر عن التعادل السلبي يحسم مواجهة النجوم ومكادى فى دورى المحترفين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فرض فريق مكادى التعادل السلبى على مضيفه النجوم فى المباراة التى جمعتهما اليوم باستاد السكة الحديد، فى الجولة الأولى من دورى المحترفين، ليتقاسم الفريقان نقاط المباراة ليرتفع رصيدهما إلى نقطة.

جاءت المباراة متوسطة المستوى غلب عليها الشد العصبى من كلا الفريقين، وإن كانت هناك محاولات مستمرة من لاعبى النجوم من أجل خطف نقاط المباراة فى المباراة الأولى لهم بالمسابقة فى اللقاء الأول لسعيد عبد العزيز كمدير فني للفريق بعد التعاقد معه الخميس الماضى فقط عقب رحيل المجرى جاليدو المدير الفنى السابق للفريق.

وجاءت التشكيل على النحو التالى:

تشكيل النجوم :

حراسة المرمى : وليد توفيق

خط الدفاع : أحمد أيمن – جاليليو – كمال صبحى – حازم إبراهيم

خط الوسط : زياد محمد – محمد السيد – عبد الله خالد – محمد همام

خط الهجوم : نور علاء الدين – محمد طلعت

تشكيل مكادى :

حراسة المرمى : محمد مصطفى

خط الدفاع : أحمد اوكا – حسين الحسينى – محمد معوض – احمد مندى

خط الوسط : محمد رؤوف – هشام عبد الحميد – محمد على – محمد شريف

خط الهجوم : اسلام رشدى – محمود السيد