شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيم عادل رجل مباراة بيراميدز والبنك الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختارت رابطة الأندية المصرية المحترافة إبراهيم عادل مهاجم نادى بيراميدز كأفضل لاعب فى مباراة الفريق أمام البنك الأهلي فى الجولة الثانية من عمر مسابقة الدورى.

وفاز بيراميدز على البنك الأهلى بهدف دون رد، سجله إبراهيم عادل فى المباراة التى جمعتهما اليوم، الاثنين، باستاد السلام، فى إطار الجولة الثانية من بطولة الدوري.

سجل إبراهيم عادل الهدف الوحيد في المباراة من خلفية مزدوجة سكنت شباك البنك الأهلي ليمنح بيراميدز3 نقاط غالية.