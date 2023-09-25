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إبراهيم عادل رجل مباراة بيراميدز والبنك الأهلى

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القاهرة - سامية سيد - اختارت رابطة الأندية المصرية المحترافة إبراهيم عادل مهاجم نادى بيراميدز كأفضل لاعب فى مباراة الفريق أمام البنك الأهلي فى الجولة الثانية من عمر مسابقة الدورى.

 

وفاز بيراميدز على البنك الأهلى بهدف دون رد، سجله إبراهيم عادل فى المباراة التى جمعتهما اليوم، الاثنين، باستاد السلام، فى إطار الجولة الثانية من بطولة الدوري.

 

سجل إبراهيم عادل الهدف الوحيد في المباراة من خلفية مزدوجة سكنت شباك البنك الأهلي ليمنح بيراميدز3 نقاط غالية.

 

بهذا الفوز يحقق بيراميدز أول فوز فى الدورى بعدما تعادل مع الزمالك 2 / 2 فى الجولى الأولى من المسابقة، بينما يسقط البنك الأهلى فى فخ الخسارة للمرة الثانية بعدما هُزم من طلائع الجيش فى الجولة الأولى بنتيجة 2 / 0.

 

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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