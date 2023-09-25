شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يبدأ سياسة التدوير فى الأهلي من مباراة سان جورج الإثيوبي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر مارسيل كولر المدير الفني للأهلي على العودة لتطبيق سياسة التدوير بين اللاعبين بدءا من مباراته القادمة أمام سان جورج، فى إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا، من أجل تخفيف الضغط على اللاعبين الأساسيين خشية من تعرضهم للإجهاد أو الإصابات.

ويحاول كولر اللجوء إلى سياسة التدوير لتفادي تعرض لاعبيه للإجهاد في ظل استعداد الأهلي للمشاركة في عدد كبير من البطولات مثل دوري أبطال أفريقيا ودوري أفريقيا لكرة القدم والدوري المصري وكأس مصر في نسختيه القديمة والجديدة وكأس الرابطة وبطولة النخبة المصرية وكأس السوبر المصري وكأس السوبر الأفريقي.

ويرغب كولر في إراحة عدد من اللاعبين الأساسيين، أبرزهم علي معلول ومحمد عبد المنعم ومحمد هاني وأليو ديانج وإمام عاشور وبيرسي تاو وحسين الشحات.

ويعكف الجهاز الفني للأهلي على تجهيز الفرنسي أنتوني موديست مهاجم الفريق للمشاركة أساسياً فى مباراة الإسماعيلي، بالجولة الثالثة من عمر مسابقة الدوري المصري، حيث يستمر غيابه عن مباراة الأهلي ضد سان جورج الجمعة المقبل فى إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويغيب موديست عن المشاركة مع الأهلي فى مباراتي سان جورج بسبب عدم قيده فى القائمة الأولية للبطولة الأفريقية، على أن يكون متاحا للمشاركة في دوري الأبطال بدءاً من دور المجموعات الأفريقي.

وحدد الجهاز الفني للأهلي برنامجاً بدنياً مكثفاً لتجهيز موديست، حتى يكون على أتم استعداد للمشاركة فى موقعة الإسماعيلي، بعدما شارك أساسيا فى مباراة المصري بافتتاحية الدوري، والتى فاز فيها الأهلي برباعية نظيفة.

ويتنافس موديست مع الثنائي محمود كهربا وصلاح محسن على قيادة هجوم الأهلي في الموسم الحالي.

وتشهد مباراة الإسماعيلي استمرار غياب محمود كهربا بسبب إيقافه من قبل لجنة الانضباط لمدة 6 مباريات.