شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد السلة يكشف موقف كارنيهات الموسم الجديد فى بيان رسمي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر اتحاد كرة السلة برئاسة مجدى أبو فريخة بياناً بشأن إصدار كارنيهات المدربين واللاعبين والإداريين للموسم الجديد.

وجاء نص البيان كالتالى..

أصدر الاتحاد المصري لكرة السلة، برئاسة الدكتور مجدي أبو فريخة، بيانًا صحفيًا بشأن استخراج بطاقات اللاعبين والمدربين والإداريين للموسم 2023-2024.

وقرر مجلس إدارة الاتحاد استخراج بطاقات اللاعبين والمدربين والإداريين للموسم 2023-2024، بناءً على الاتفاق المسبق مع النقابة العامة للمهن الرياضية بتسهيل إجراءات سداد نسبة النقابة.

وبناءً على طلب الجمعية العمومية بأن يكون سداد نسبة نقابة المهن الرياضية عن طريق الأندية، طبقًا للقانون دون أدنى مسئولية على الاتحاد المصري لكرة السلة.