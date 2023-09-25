شكرا لقرائتكم خبر عن سمر حمزة تتصدر التصنيف العالمى للمصارعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصلت سمر حمزة، لاعبة منتخب المصارعة، تصدرها التصنيف العالمى للمصارعة النسائية وزن تحت 76 كجم بعد انتهاء مشاركتها فى بطولة العالم التى أقيمت بصربيا، واحتلت سمر حمزة المركز الأول، يليها لاعبة اليابان فى المركز الثانى، ثم لاعبة كازاخستان ثالثة.

وودعت سمر حمزة لاعبة منتخب المصارعة منافسات بطولة العالم من دور ربع النهائي بعد الخسارة امام لاعبة كولومبيا

وحقق عبد اللطيف منيع لاعب منتخب المصارعة المركز الثالث والميدالية البرونزية فى وزن 130 كجم وتأهل لأولمبياد باريس

وحقق محمد إيهاب الميدالية الذهبية فى بطولة رومانيا الدولية، بالفوز على لاعب تركيا فى نهائي البطولة، وحقق هيثم فهمى الميدالية الفضية بعد الخسارة من لاعب جورجيا، بينما توج محمد مصطفى بالبرونزية