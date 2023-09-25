شكرا لقرائتكم خبر عن دورى نايل .. أمادو نياص ومحمد سالم يقودان هجوم المقاولون أمام الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب بقيادة شوقي غريب التشكيل الذي سيخوض به مباراة الزمالك، المقرر لها السابعة مساء اليوم فى الجولة الثانية لمسابقة الدوري المصري الممتاز (دورى نايل). ويضم تشكيل المقاولون كلاً من: حراسة المرمى : محمود أبو السعود. خط الدفاع: محمد شوقي - عماد الدين بوبكر - لؤي وائل - أحمد علاء - جوزيف أوشايا. خط الوسط: أحمد الشيمي - عبد الرحمن جبنة - أحمد فوزي. خط الهجوم: أمادو نياص - محمد سالم . ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: عامر عامر وأمير عابد وعماد ميهوب وإسلام عبد النعيم ومحمد هاني تريكة وعمرو مرعي والحبيب أحمد ومحمد مجلي وأحمد عيد .

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