شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يتعاقد مع كنزى حاتم لتدعيم "سيدات اليد" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن خالد العوضي، مدير عام النشاط الرياضي بالنادي الأهلي، عن التعاقد مع كنزي حاتم لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة اليد سيدات بالنادي خلال الموسم الحالي.

وأكد العوضي أن الأهلي أنهى إجراءات التعاقد مع كنزي لتدعيم فريق سيدات اليد؛ استعدادًا للموسم الجديد، موضحًا أن كنزي إضافة كبيرة لفريق سيدات يد الأهلي، وأنها جاهزة للمشاركة في التدريبات الجماعية؛ استعدادًا للمشاركة في المباريات القادمة، تحت قيادة محمد عادل المدير الفني.

وأشار العوضي إلى أن التعاقد مع كنزي جاء في إطار خطة دعم فريق سيدات يد الأهلي، على غرار ما حدث مع فرق النادي الأخرى، لمواصلة حصد البطولات.

سبق وأكد خالد العوضي، مدير النشاط الرياضي بالنادي الأهلي، انتهاء إجراءات التعاقد مع فرح الشاذلي للانضمام إلى صفوف الفريق الأول لكرة اليد "سيدات" بداية من الموسم الجديد.

وأوضح أن اللاعبة وقعت على عقود الانضمام للنادي الأهلي لمدة 4 مواسم قادمة، وقام الجهاز الإداري بإنهاء كافة إجراءات التعاقد وقيدها في قائمة الفريق.

وأشار إلى أن فرح الشاذلي لاعبة مميزة وتمثل إضافة قوية للفريق خلال مشواره بالموسم الجديد، والذي يشهد المنافسة على العديد من البطولات المحلية والقارية.