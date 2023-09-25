شكرا لقرائتكم خبر عن بتروجت يهزم أسوان بهدفين ويعتلى صدارة ترتيب دورى المحترفين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق بتروجت فوزه الأول على حساب أسوان بهدفين نظيفين فى المباراة التى أقيمت باستاد بتروسبورت فى الجولة الأولى من دورى المحترفين ، أحرز إسماعيل بامبا الهدف الأول فى الدقيقة 15 من عمر المباراة، وأضاف الهدف الثانى لفريقه فى الدقيقة 18، ليرتفع رصيد الفريق البترولى إلى 3 نقاط فى صدارة دورى الترتيب، بينما تجمد رصيد أسوان دون نقاط .

ونجح سيد عيد المدير الفنى لبتروجت فى فرض السيطرة الميدانية لفريقه على مجريات الشوط الاول من الدقيقة الأولى حتى نجح إسماعيل بامبا فى إحراز هدفين متتاليين فى الربع ساعة الأولى، واستمرت السيطرة على الشوط بفضل تحركات لاعبى الوسط فى المقابل لم يستطع حمدى حمدان المدير الفنى لزهرة الجنوب بناء هجمات خطرة على مرمى الفريق البترولى .

وفى الشوط الثانى، مال لاعبو بتروجت إلى الهدوء بعد الاطمئنان على النتيجة وفضلوا تأمين الدفاع من أجل خروج المباراة بهذه النتيجة، وفى المقابل أجرى حمدى حمدان عدة تغييرات هجومية من أجل تعديل النتيجة والعودة للمباراة إلا أن لاعبوه فشلوا في استغلال الفرص التي اتيحت أمام مرمى الفريق البترولى لينتهى اللقاء بنفس النتيجة ويحقق صاحب الأرض أول ثلاث نقاط له في المسابقة .

تشكيل بتروجت:

محمد أبو النجا - أحمد بح بح - هادي رياض - خالد أبوزيادة - محمود شديد - أحمد رضا - رشاد المتولي - سامح إبراهيم - محمود فيليكس - مصطفى سلطان - إسماعيل بامبا.

تشكيل أسوان

إسلام سليمان - أحمد بلية - عبد الرحمن عبد النبي - أحمد كاستيلو - أحمد أيمن - مصطفى عبد الرسول - مروان عباس - محمد مرسي - حسام عرفات - جدو - علي خليل.