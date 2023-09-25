شكرا لقرائتكم خبر عن عبد اللطيف منيع بطل المصارعة يوجه رسالة لوالده.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص عبد اللطيف منيع لاعب منتخب المصارعة والمتوج ببرونزية بطولة العالم والمتأهل لأولمبياد باريس، على الاطمئنان على والده فى ظل حالته المرضية.

ونشر اللاعب عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك صورة تجمعه بوالده وعلق عليها: "الحمد لله والشكر لله... اطمئنت علي والدي بعد جراحة قلب مفتوح... فأنا كنت قلق جدا علي بابا والحمد لله علي كل حال اسال الله العظيم ان يشفيه ويعافيه وارجوا من حضراتكم الدعاء لبابا محمد منيع".

وحقق عبد اللطيف منيع الميدالية البرونزية ببطولة العالم ونجح فى التأهل لأولمبياد باريس

من ناحية اخرى واصلت سمر حمزة لاعبة منتخب المصارعة تصدر التصنيف العالمى للمصارعة النسائية وزن تحت 76 كجم بعد انتهاء مشاركتها فى بطولة العالم التى أقيمت بصربيا

واحتلت سمر حمزة المركز الأول يليها لاعبة اليابان فى المركز الثانى ثم لاعبة كازاخستان ثالثة

وودعت سمر حمزة لاعبة منتخب المصارعة منافسات بطولة العالم من دور ربع النهائي بعد الخسارة امام لاعبة كولومبيا

وحقق محمد إيهاب الميدالية الذهبية فى بطولة رومانيا الدولية، بالفوز على لاعب تركيا فى نهائي البطولة، وحقق هيثم فهمى الميدالية الفضية بعد الخسارة من لاعب جورجيا، بينما توج محمد مصطفى بالبرونزية