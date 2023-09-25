شكرا لقرائتكم خبر عن مربط دبي يتوج الإمارات بكأس كل الأمم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بثلاث كؤوس ذهبية وكأسين فضيتين وأربعة ألقاب أفضلية، توج مربط دبي للخيول العربية ببطولة كأس كل الأمم لعروض الخيل العربية الأصيلة، التي اختتمت فعالياتها أمس الأول بمدينة آخن الألمانية، ضمن أجواء بلغت قمة الإثارة والتشويق والمتعة، في تنافس حاد بين أجمل الخيول العربية في العالم، والتي تمثل أقوى المرابط الدولية من مختلف القارات.

وكان في مقدمة الخيول البطلة التي منحت الإمارات لقب كأس كل الأمم، الخيل المنتج صاحب العديد من الألقاب العالمية منها ثنائية كأس العالم، الفحل «دي سراج» الذي نال ذهبية الأفحل، وفي قمة الأفراس تمكنت الفرس العالمية «دي شيهانة» من إحراز كأس ذهبية ثانية، وتمكن المهر «دي شرار» من إكمال عقد الهاتريك الذهبي بالتفوق مجدداً على منافسيه بجدارة عالية.

وبرهن مربط دبي عن شراسته التنافسية بإضافة كأسين فضيتين، أحرزت أولاهما المهرة الآسرة بعمر السنة «دي آسرة»، بينما أحرزت المهرة «دي لين» الكأس الفضية للمهرات.

ونال مربط دبي مع لقب كأس كل الأمم للإمارات، لقب أفضل أمة بين المربين «كأس الرائد تي دبليو آي هيدلي التذكاري» للعام الثاني على التوالي، ولقب أفضل مزرعة، ولقب أعلى معدل نقط بين الخيل الفائزة من الذكور، وكان من نصيب الفحل الذهبي العالمي «دي سراج»، كما نال مربط دبي لقب كأس كل الأمم لأفضل فحل منتج وكان من نصيب سيد الإنتاج العالمي المعاصر الأغزر الفحل «إف إيه إل رشيم».