شكرا لقرائتكم خبر عن فريق الإمارات للدراجات يكتسح طواف لوكسمبورج والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تمكن فريق الإمارات للدراجات من إحراز اللقب العام في بطولة طواف لوكسمبورج، بعد أداء متميز من الدراجين، على رأسهم هيرشي.

وخلال المنافسة سيطر فريق الإمارات على وتيرة السباق بشكل كبير، وحصل دراجو الفريق على ثوانٍ إضافية مع مراقبة منافسيهم في نهاية مسار السباق من ميرش إلى لوكسمبورج «بطول 177 كم».

كما سيطر جان كريستيان وفيليكس جروسشارتنر على وتيرة السباق في الكيلومترات الأخيرة، بينما كان براندون ماكنولتي ودييجو أوليسي ينتظران على الجانبين لمتابعة الهجمات.

وفاز بالمرحلة توبياس يوهانسن «من فريق أونو إكس»، بعدما تسلل بعيداً في اللفة الأخيرة، لكنه لم يشكل تهديداً للدراجين المتصدرين التصنيف العام، حيث حصل هيرشي على المركز الأول بفارق 3 ثوان عن ماكنولتي و5 ثوان عن أقرب منافسيه بن هيلي «من فريق إيدوكشن فيرست إيزيبوست»، كما حصل فريق الإمارات على جائزة الفرق، مختتماً أسبوعاً ناجحاً.

وقال هيرشي: «كانت المرحلة مرهقة بشكل لا يصدق، حيث قمنا بانطلاقة مبكرة، ومع ذلك، كانت الفرق الأخرى تهدف إلى سد الفجوة، ما أدى إلى سرعة وتيرة السباق وكثير من التحديات أمام الدراجين. وخلال صعود الطريق المنحدرة، قمت بمراقبة هيلي عن كثب، الذي كان في الخلف مباشرة، ولحسن الحظ، حافظنا على تقدمنا، وأنا سعيد بذلك. كما قام فريقي المميز بعمل استثنائي، ولهذا السبب حافظت على هدوئي على الرغم من قرب هيلي، لقد كان سباقاً مميزاً وسعدت كثيراً به».