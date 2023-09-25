شكرا لقرائتكم خبر عن منطاد الإمارات يشارك في مهرجان النمسا الشتوي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يشارك منطاد الإمارات في النسخة ال28 من مهرجان النمسا الشتوي الدولي الذي يقام، خلال الفترة من 7 حتي 27 يناير 2024، في مدينة تنهايمتال عاصمة مقاطعة تيرول النمساوية بمشاركة أوروبية كبيرة، حيث تحل دولة الإمارات ضيف شرف المهرجان السنوي.

وأكد الكابتن طيار رودي هوفرر رئيس اللجنة المنظمة للمهرجان أهمية مشاركة دولة الإمارات في المهرجان ضمن الروابط والعلاقات الصداقة التي تربط بين جمهورية النمسا ودولة الإمارات في مختلف المجالات، لافتاً إلى أن اختيار الإمارات كضيف شرف للنسخة ال28 يعكس التبادل والتعاون الثقافي بين البلدين والشعبين.

وقال الكابتن طيار عبدالعزيز ناصر المنصوري رئيس منطاد الإمارات إن المشاركة في المهرجان تأتي تلبية لدعوة رسمية للفريق للمشاركة في المهرجان، ما يؤكد فعالية وتميز مشاركات منطاد الإمارات العالمية والأوروبية خاصة مهرجان تنهايمتال الشتوي الذي يحضره عدد كبير من دول الاتحاد الأوروبي والعالم.

وأوضح أن النسخة ال28 للمهرجان ستشهد مشاركة منطاد الإمارات بحلة جديدة من خلال الطيران محلقاً فوق جبال الألب برفقة طاقم نسائي كامل هو الأول من نوعه في المنطقة والذي يجسد رؤية القيادة ودعمهم للمساهمات العظيمة للمرأة الإماراتية في قطاعات مختلفة.