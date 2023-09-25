شكرا لقرائتكم خبر عن نجاح كبير للنسخة الثالثة من أكواثلون الشارقة الحمرية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - احتفل مجلس الشارقة الرياضي يوم 24 سبتمبر الجاري بختام النسخة الثالثة من أكواثلون الشارقة- الحمرية، التي شهدت نجاحاً كبيراً بمشاركة 210 من الجنسين واشتملت على مسابقات متنوعة تجمع بين السباحة والجري لمسافات متباينة تناسب كل فئة عمرية مشاركة من الرجال والسيدات إلى الناشئين والناشئات، ضمن سلسلة فعاليات المجلس الرياضية المجتمعية وتحفيز فئات المجتمع على ممارسة الرياضة ونشر ثقافتها في الإمارة.

حضر الفعالية وتتويج الفائزين كل من حميد حسن الشامسي رئيس مجلس إدارة نادي الحمرية، وسلطان راشد الشامسي أمين السر العام، وياسر عمر الدوخي مدير إدارة الفعاليات الرياضية والمجتمعية بالمجلس، وأحمد راشد الشامسي المدير التنفيذي لنادي الحمرية، وخالد محمد أحمد رئيس شعبة تخطيط وتنفيذ الفعاليات بإدارة الفعاليات الرياضية والمجتمعية بالمجلس.

وجاءت نتائج السباقات كالتالي:

سباق سوبر سبرينت (السباحة 350 م والجري 2.5 كلم) للمواطنين حل محمد اليماحي في المركز الأول وراشد الكعبي في المركز الثاني وحامد اليماحي في المركز الثالث، وبالنسبة للمواطنات فازت عفراء المجر بالمركز الأول.

وفي الفئة المفتوحة رجال حصل جاك موراليس على المركز الأول، وجونهار آسي على المركز الثاني، ويانيك بيردجان في المركز الثالث، وللسيدات فازت إيميل كوليت بالمركز الأول، وتاكرا جيليكمان بالمركز الثاني، وحصلت ماريا كاتانيو على المركز الثالث.

وفي سباق سبرينت «السباحة 750 م والجري 5 كلم» للمواطنين حصل محسن حسن على المركز الأول، وتلاه سيف السماحي ثانياً، بينما حصل عبد الله العلي على المركز الثالث.

وفي الفئة المفتوحة للرجال، توّج عدنان الصفدي بالمركز الأول وأوليفر لوكير بالمركز الثاني وألكسندر جوربيجنكو بالمركز الثالث، وعلى صعيد الفئة المفتوحة سيدات فقد فازت ساندا زادراكوفا بالمركز الأول وتركسيا بايليتا في المركز الثاني وليزا بونداريفا بالمركز الثالث، وفي فئة الفرق، فاز فريق إدارة أمن المواصلات بشرطة دبي بالمركز الأول ومثله الثنائي حسن الحمادي وغانم الخروصي، فيما حل فريق الحمرية ثانياً، ومثله الثنائي أحمد النقبي وجاسم سعيد، فيما حلّ فريق إدارة أمن المواصلات بشرطة دبي ثالثاً ومثله الثنائي سعيد الحمادي وخليفة الصبري.

وفي فئة جونيور للأطفال «السباحة 150 م والجري 1.5 كلم» من فئة 9-11 عاماً، فازت أي جليكسمان بالمركز الأول، ومروان الهديني في المركز الثاني، ومعاذ حسن بالمركز الثالث، وفي فئة الأولاد لأعمار 5-8 عام، فاز جاكاري ماكان بالمركز الأول، وفي ذات الفئة للبنات فازت سناء حسن بالمركز الأول، كما تم تكريم المشاركة نور من ذوي الاحتياجات الخاصة لمشاركتها الفاعلة في الحدث.

وتميزت الفعالية بالمشاركات وحماس مختلف فئات المجتمع في السباقات، وحققت الأهداف المرجوة منها، وعززت الجانب الاجتماعي من ممارسة الرياضة كثقافة وأسلوب حياة، خصوصاً وأن السباحة والجري من أكثر الرياضات شعبية ودعماً للياقة عند معظم الأعمار، مع حرص المجلس على اختيار أماكن متنوعة لإقامة الفعاليات المجتمعية لتسهم أيضاً في الجانب الترويجي للسياحة بمختلف مدن الإمارة الرائعة منها شاطئ الحمرية الذي يعتبر من أفضل الوجهات العائلية ويضم مرافق خدمية متعددة، كما أنه ملائم لأصحاب الهمم أيضاً.

وساهمت عدة جهات ومؤسسات في نجاح النسخة الثالثة للفعالية منها اتحاد الإمارات للترايثلون والقيادة العامة لشرطة الشارقة وبلدية مدينة الحمرية ووزارة الصحة ووقاية المجتمع التي قدمت فحوصاً مجانية، وهيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة وهيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون ونادي الحمرية الثقافي الرياضي وشركة بيئة ومركز الشارقة للعمل التطوعي وفريق الشارقة للترايثلون وشركة القدرة للخدمات الرياضية وإنفينيتي جيم التي أشرفت على الإحماء للمشاركين بجانب بعض الفقرات الرياضية.