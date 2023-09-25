شكرا لقرائتكم خبر عن 21 مدرباً مواطناً في دورة دبلوم المحترفين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تتواصل محاور الفترة الأولى من دورة دبلوم المدربين المحترفين، التي ينظمها اتحاد كرة القدم بالتعاون مع الاتحاد الآسيوي، حتى 28 سبتمبر الجاري، بمشاركة 21 مدرباً مواطناً، و7 مدربين من البحرين، وعُمان، والعراق، وإيران، وتونس، والبرتغال، والسويد.

وتتناول المحاور النظرية والتطبيقية للدورة التي تقام في دبي مجموعة من الموضوعات أبرزها العناصر المؤثرة في أداء الفريق، والاتجاهات الحديثة في كرة القدم، والتغييرات الجديدة في المباراة «خمسة تبديلات لكل فريق»، وتكتيك الكرات الثابتة، وطرق وأنظمة اللعب، وفلسفة المدرب، ومبادئ الدفاع والهجوم، وكيفية التحكم في مناطق اللعب، وتحليل مباريات النسخة الماضية من كأس العالم «قطر 2022».

ويخضع جميع المشاركين لتقييم عملي خلال الحصص التدريبية والمباريات في أنديتهم.

يُقدم محاضرات الدورة جان فان وينكل المدير الفني لاتحاد الكرة، والمحاضرون المعتمدون لدى الاتحاد الآسيوي وهم جمال علي الحساني، وعبد المجيد إبراهيم النمر، وعبد العزيز حمادة «الكويت»، وفهد الزراع «قطر»، إلى جانب عدد من مدربي أندية «دوري أدنوك للمحترفين»، وهم: بيتسو موسيماني مدرب الوحدة، وأولاريو كوزمين مدرب الشارقة، وفرانك دي بوير مدرب الجزيرة.

وتُوهل هذه الدورة المدربين لنيل رخصة تدريب فرق أندية المحترفين، والمنتخبات الوطنية، وفرق الرديف والشباب، بحسب شروط الاتحاد القاري للعبة.

ومن المقرر إقامة الفترة الثانية لدورة دبلوم المدربين المحترفين من 10 إلى 16 أكتوبر المقبل.