شكرا لقرائتكم خبر عن «الرياضة نحو الاستدامة».. مناظرة شبابية في رأس الخيمة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رأس الخيمة: ”الخليج 365”

نظمت جمعية الإمارات للتنمية الاجتماعية برأس الخيمة أول مناظرة شبابية بعنوان «الرياضة نحو الاستدامة»، بين فريق نادي التعاون الثقافي الرياضي، وفريق نادي الإمارات الثقافي الرياضي، وأشرف عليها لجنة تحكيم تتكون من د. عائشة المسافري و د. ناصر جمعة مستشار نفسي وأسري، ومحمود شاكر اختصاصي اجتماعي.

هدفت المناظرة إلى استعراض آراء الشباب حول مختلف المجالات المتعلقة بالرياضة، وتعزيز قدرتهم على الإقناع، وتمكنهم من الأبحاث والدراسات التي من شأنها دعم آرائهم، وممارسة قدراتهم للتفكير النقدي، واكتساب مهارة العمل ضمن الفريق.

وتناولت المناظرة سؤالاً رئيسياً حول إمكانية الوصول إلى الاستدامة في مختلف أنواع الرياضة، حيث شارك في المناظرة فريقان من الشباب، الأول يمثل نادي الإمارات والثاني يمثل نادي التعاون.

وأكد خلف سالم بن عنبر مدير عام جمعية الإمارات للتنمية الاجتماعية التزام مجلس إدارة الجمعية بتوفير الفرص للشباب ليبدعوا في مختلف الميادين، بما في ذلك الرياضة، التي تعتبر عنصراً أساسياً في تعزيز الصحة البدنية والنفسية للشباب وتعزيز روح الفريق والانتماء الاجتماعي عبر توفير الدعم والإشراف اللازمين للشباب، ونشجعهم على تقديم إسهاماتهم المبدعة في بناء مستقبل مشرق لدولة الإمارات.

وأضاف بن عنبر أن هذه المناظرة الشبابية تعكس تطور أنشطة الجمعية نحو توسيع نطاق برامجها لتشمل مجموعة متنوعة من المجالات، بهدف تلبية احتياجات واهتمامات أفراد المجتمع.

وفي الختام، تم إعلان فوز فريق نادي التعاون بقوة الإقناع ومهارة الخطاب وسلاسة الأداء.