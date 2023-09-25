شكرا لقرائتكم خبر عن «الشارقة لسباقات الهجن» يشارك في معرض الأصايل والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يشارك نادي الشارقة لسباقات الهجن في النسخة الثانية من معرض «الأصايل 2023» الذي ينظمه مركز إكسبو الشارقة بدعم من غرفة تجارة وصناعة الشارقة، يوم الخميس في مركز إكسبو الذيد.

وأكد مطر علي بن هويدن الكتبي رئيس نادي الشارقة لسباقات الهجن أن النادي يحرص للمرة الثانية على التوالي على المشاركة بفعاليات معرض «الأصايل» لأنه يعد الحدث الأبرز من نوعه على مستوى إمارة الشارقة ويشكل وجهة مميزة لعشاق رياضات سباقات الهجن والصيد والفروسية من الهواة والمحترفين، كما يستقطب حضوراً كبيراً من الملاك والمربين وأندية الخيل والهجن والصقور والأطباء البيطريين المختصين.

وأشار بن هويدن إلى أن مشاركة النادي هذا العام جاءت لتعريف الجمهور وزوار المعرض بأدوات ومستلزمات سباقات الهجن، ولتعريف الأجيال الحاضرة والشباب بتراث أجدادهم بما يخص رياضة سباقات الهجن ومزاينة الإبل، وذلك لما تحظى به الإبل من اهتمام ورعاية مميزة نظراً لقيمتها التاريخية ودورها المهم في حياة الآباء والأجداد، واعتبارها ركناً من أركان مكونات التراث العريق، إذ ارتبطت ارتباطاً وثيقاً بكافة تفاصيل حياتهم اليومية.