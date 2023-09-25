شكرا لقرائتكم خبر عن نادي الإمارات يستقبل القنصل العام لتركيا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - استقبل يوسف عبدالله البطران رئيس مجلس إدارة نادي الإمارات، في مقر النادي، أمس، أونور شايلان القنصل العام لجمهورية تركيا بالدولة والوفد المرافق له، وذلك بحضور أعضاء مجلس الإدارة بالنادي.

ورحب البطران بالقنصل التركي، وتبادل الجانبان الأحاديث الودية والموضوعات ذات الاهتمام المشترك، والخاصة بالشؤون الرياضية.

وثمن أونور شايلان حفاوة الاستقبال وعمق العلاقات المتينة التي تربط بين الجانبين، مشيداً بالدور البارز الذي يقوم به نادي الإمارات، في خدمة أفراد المجتمع.

وتضمنت الزيارة جولة في جميع مرافق النادي، كما حضر الوفد الزائر جانباً من تدريبات الفريق الأول لكرة القدم.

وأهدى الإسباني أندرياس إنييستا قميصه للقنصل التركي، كما شاهد الوفد الزائر نشاط وعمل المراحل السنية، وفي ختام الزيارة تم تبادل الدروع التذكارية بين الجانبين.