شكرا لقرائتكم خبر عن رابطة المحترفين تكرم مراد الحلبي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كرّمت رابطة المحترفين الطفل مراد الحلبي، احتفالاً بنجاح علاجه من سرطان الدم الحاد، باستخدام الخلايا المناعية المعدلة وراثياً المعروفة ب«CAR-T» في مركز أبوظبي للخلايا الجذعية، وذلك للمرة الأولى في الإمارات.

ودعت الرابطة مراد الحلبي إلى المشاركة في مباراة الوحدة وحتا التي أقيمت على استاد آل نهيان بالعاصمة أبوظبي، ضمن مباريات الجولة الثالثة من «دوري أدنوك للمحترفين» وانتهت بفوز الوحدة 1–0.

وجاءت المبادرة بالتعاون مع مركز أبوظبي للخلايا الجذعية ودائرة الصحة بأبوظبي، بهدف تقديم الدعم للطفل مراد ولأسرته في مسيرته لمحاربة السرطان ودعم الأطفال الآخرين الذين يعانون سرطان الدم، خاصة في ظل التطور الطبي في الدولة، حيث يُعتبر تصنيع منتج الخلايا المناعية المعدلة وراثياً المعروفة ب«CAR-T» ثورة في مجال العلاج الذكي المناعي، لاستهداف الخلايا السرطانية بدقة، لدى الأفراد المصابين بأنواع محدَّدة من سرطانات الدم، وهو إنجاز طبي جديد في مركز أبوظبي للخلايا الجذعية على مستوى الدولة، حيث يسعى الأطباء والخبراء والعلماء والباحثون دوماً لتقديم أحدث الابتكارات والعلاجات الطبية، ما يعزِّز إسهامات المركز الرائدة في مجال الأبحاث والتطوير في القطاع الصحي، مرسخاً مكانة أبوظبي وجهة رائدة للرعاية الصحية وعلوم الحياة، ومجدداً الأمل لعدد كبير من المرضى في الدولة والمنطقة.

كما كرم سعيد عبيد الكعبي عضو مجلس إدارة رابطة المحترفين وفداً ممثلاً لإدارة مركز أبوظبي للخلايا الجذعية والطاقم الطبي من المركز المشرف على علاج مراد الحلبي، وهنأهم على هذا الإنجاز الكبير والمبتكر على مستوى الدولة بحضور ممثلين من دائرة الصحة أبوظبي.