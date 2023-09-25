شكرا لقرائتكم خبر عن يوم رياضي في جامعة رأس الخيمة للطب والعلوم الصحية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - في إطار سعي جامعة رأس الخيمة للطب والعلوم الصحية لنشر الوعي بضرورة المشاركة في المبادرات والفعاليات المجتمعية، وتماشياً مع مبادرات إشراك ودمج أصحاب الهمم من ذوي الإعاقات المختلفة في المناسبات والمبادرات الرياضية، نظمت الجامعة بالتعاون مع الأولمبياد الخاص الإماراتي فعاليات رياضية مختلفة بمناسبة اليوم العالمي للرياضة الجامعية 2023.

وشارك في الفعالية لاعبون من نادي أصحاب الهمم – رأس الخيمة، ومن مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية، بالاشتراك مع لاعبين من جامعة رأس الخيمة للطب والعلوم الصحية، وذلك في كرة السلة وتنس الطاولة طلاب وطالبات «فرق موحدة».

حضر الفعالية الأستاذ الدكتور على حاجيير نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية، والأستاذ الدكتور منال محمود سامي عميد شؤون الطلاب.

وأثنى الدكتور محمد أبو المجد مدير النشاط الرياضي بالجامعة على مشاركة الأولمبياد الخاص بالفعاليات الرياضية المختلفة بالجامعة، ما أضفى مزيداً من الإثارة والحماس في الرياضات المختلفة.