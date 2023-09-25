شكرا لقرائتكم خبر عن دبا الحصن يحتفي برؤسائه السابقين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أقام نادي دبا الحصن حفل تكريم لرؤساء النادي السابقين ومجلس الإدارة السابق، تكريماً لهم على كل ما قدموه وبذلوه من جهد وعطاء خلال السنوات الماضية.

حضر الحفل عيسى هلال الحزامي رئيس مجلس الشارقة الرياضي، إلى جانب عدد من رؤساء النادي السابقين؛ حيث قام هلال بافتتاح لوحة الشرف للرؤساء السابقين، تكريماً لهم وتخليداً لذكراهم وإنجازاتهم في مسيرة النادي.

وأعرب الدكتور محمد أحمد المطوع رئيس مجلس الإدارة خلال كلمته في مستهل الحفل عن الشكر والامتنان إلى صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، على دعمه الدائم ورعايته الكريمة لقطاع الشباب والرياضة بالإمارة، كما قدم الشكر لمجلس الشارقة الرياضي على متابعته ودعمه لأنشطة النادي، ولكل الرؤساء الذين أسهموا في تطور ورفعة النادي الحصناوي، وفي الختام تم تكريم المحتفى بهم بدروع تذكارية؛ تقديراً لكل ما قدموه طوال فترة عملهم بالنادي.