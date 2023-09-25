شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس أبوظبي الرياضي يُطلق «تحدي باها» 14 أكتوبر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن مجلس أبوظبي الرياضي إطلاق النسخة الأولى من «تحدي باها أبوظبي 2023-2024»، بالتعاون مع منظمة الإمارات للسيارات والدراجات النارية، لإتاحة الفرصة لمحبي وعشاق رياضة المحركات للمشاركة والمنافسة ضمن أعلى معايير الأمن والسلامة، وضمن خطط ومساعي المجلس لتطوير قدرات ومهارات الرياضيين في مختلف أنواع الرياضات.

ويقام التحدي المجتمعي تحت مظلة «أبوظبي 360»، المبادرة التي تشجع المجتمع على جعل الرياضة نمطاً للحياة اليومية، وعلى 4 مراحل، الأولى والثانية قبل نهاية عام 2023، والثالثة والرابعة أوائل عام 2024 قبل الموعد المرتقب لرالي أبوظبي الصحراوي.

وتنطلق المرحلة الأولى من «تحدي باها أبوظبي» يوم 14 أكتوبر في منطقة تلال سويحان، لمسافة تتراوح ما بين 100 - 120 كم، لفئتي السيارات والدراجات النارية.

من جانبه، أكد عارف حمد العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي أهمية ترجمة رؤية وأفكار المجلس إلى واقع ملموس، من خلال الإعلان عن بطولة مجتمعية جديدة تتيح لمحبي وعشاق رياضة المحركات والسرعة فرصة المنافسة ضمن أجواء آمنة، باتباع أعلى معايير السلامة.

وقال العواني: «سعداء بالإعلان عن فتح باب المشاركة في سلسلة تحدي باها أبوظبي لموسم 2023-2024، التي تقام على 4 مراحل، لنعكس مدى اهتمامنا بتطوير قدرات ومهارات السائقين المحليين، وصقلها استعداداً للمشاركة في الفعاليات الدولية الكبرى، سواء داخل الإمارات أو خارجها.

من جانبه، قال خالد بن سليم رئيس منظمة الإمارات للسيارات والدراجات النارية: «يسعدنا التعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي، في مشروع مجتمعي جديد، سيكون له أكبر الأثر في تطوير قدرات السائقين المحليين، وصقل مهاراتهم، للوصول إلى المشاركات الإقليمية والدولية والعالمية».

ويوفر المجلس من خلال تنظيمه «تحدي باها أبوظبي» فرصة التسجيل للمشاركين برسوم مخفضة، ومخيماً للمشاركين، وأماكن مخصصة للمتابعة الجماهيرية لجميع أفراد العائلة.

وسيتم تتويج الفائزين الثلاثة الأوائل في سلسلة «تحدي باها أبوظبي» في فئتي السيارات والدراجات النارية بالكؤوس والميداليات، إضافة إلى الجوائز المالية. كما سيحصل أفضل اثنين من مواطني الدولة في فئتي السيارات والدراجات النارية على الدعم اللازم للمشاركة في رالي أبوظبي الصحراوي المرتقب في فبراير 2024.