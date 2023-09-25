شكرا لقرائتكم خبر عن هيساتسوني يصنع التاريخ في «السباق إلى دبي» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - صنع ريو هيساتسوني التاريخ بعدما أصبح أول لاعب من اليابان يتوج بلقب بطولة كازو فرنسا المفتوحة، ضمن جولة دي بي ورلد للجولف، التي تقام تحت شعار «السباق إلى دبي».

حسم هيساتسوني اللقب في المنافسات التي اختتمت الأحد، بعدما عاد من تأخره بفارق أربع ضربات، ليعتلي الصدارة في نهاية الجولة الرابعة بمجموع 14 ضربة تحت المعدل، ويكسب اللقب والجائزة المالية التي تزيد على 553 ألف دولار.

وتعتبر بطولة فرنسا المفتوحة من أعرق البطولات العالمية، وهي الأقدم بين الدول الأوروبية خارج بريطانيا، وانطلقت في عام 1906، وكانت هذه النسخة ال105، والتي يحتضنها الملعب الوطني في باريس.

وبفضل هذا الانتصار أصبح ثالث لاعب ياباني فقط يتوج بأحد ألقاب بطولات جولة، وكسب 710 نقاط، جعلته يتقدم 26 خطوة ليصبح بالمركز 11 في ترتيب «السباق إلى دبي» بالشراكة مع رولكس وبدعم من دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، الصادر، الاثنين، بمجموع 1614 نقطة.

من جانبه، استفاد الإنجليزي جوردان سميث، من حلوله بالمركز الثاني برصيد 12 ضربة تحت المعدل، ليتقدم 16 خطوة ويصبح بالمركز 22 في ترتيب «السباق إلى دبي» برصيد 1262 نقطة.

كما نجح الدنماركي راسموس هوجارد الذي حل بالمركز الرابع برصيد 11 ضربة تحت المعدل، في التقدم إلى المركز السابع عشر في ترتيب «السباق إلى دبي» برصيد 1383 نقطة.

وارتفعت حدة المنافسة بين أبرز نجوم الجولف حول العالم في الوقت الحالي، مع محاولة كل منهم التواجد في قائمة أفضل 50 لاعباً في ترتيب «السباق إلى دبي»، من أجل التأهل إلى البطولة الختامية المقبلة في عقارات جميرا للجولف، مع احتضان الإمارات ودبي المشهد الختامي مرة أخرى هذا العام، حيث يتنافس نجوم رياضة الجولف على مدار الموسم في 43 بطولة تقام في 25 دولة مختلفة.

وسبق أن انطلق الموسم من دولة الإمارات المشهد هذا الموسم، بعدما احتضنت أيضاً بطولات «هيرو كاب» في نادي أبوظبي للجولف، وبطولة أبوظبي إتش إس بي سي للجولف في نادي ياس لينكس، وبطولة هيرو دبي ديزرت كلاسيك في نادي الإمارات للجولف، وبطولة رأس الخيمة في نادي الحمرا للجولف.