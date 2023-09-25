شكرا لقرائتكم خبر عن «منتدى دبي للفروسية» ينطلق في 14 أكتوبر المقبل والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن نادي دبي لسباق الخيل ونادي دبي للفروسية، انطلاق الدورة الرابعة ل«منتدى دبي للفروسية» في 14 أكتوبر المقبل، بالتنظيم المشترك بينهما، وبالتنسيق مع اتحاد الإمارات للفروسية والسباق وهيئة الإمارات لسباق الخيل ومركز الإمارات للفروسية ومستشفى دبي للخيول.

ويقام المنتدى بقاعة جاليري جراند ستاند ب«ميدان»، ويجمع المنتجين ومقدمي الخدمات على مستوى العالم مع أهل الخيل وصانعي القرارات.

ورحب اللواء الدكتور محمد عيسى العظب، عضو مجلس الإدارة المدير التنفيذي لنادي دبي لسباق الخيل ونادي دبي للفروسية، بالمشاركين والزوار في النسخة الجديدة من المنتدى، وقال: «يهدف المنتدى لتمكين قطاعات المصنعين والموردين لمنتجات وخدمات الفروسية من تقديم أحدث معروضاتهم في واحدة من أسرع الأسواق نمواً في العالم، ومعرفة حال وتوجهات الصناعة من خلال الندوات المصاحبة».

وأضاف: «نأمل في أن يؤتي المنتدى ثماره المرجوة على صعيد ربط مقدمي الخدمات والمستهلكين المحتملين خاصة وأن سوق الفروسية ما زالت واعدة وفي تطور مستمر ولم يتم استكشاف كل فرصها بعد».

وذكر نادي دبي لسباق الخيل، في بيان له، أن المنتدى يواصل انعقاده في دورته الرابعة اتساقاً مع المكانة المتنامية لدبي وثقلها المحلي والدولي في صناعة الفروسية والسباقات والتي تعد تواصلاً لثقافة وممارسة مجتمعية متأصلة في تقاليد الدولة والمنطقة.

وأضاف: في ظل النمو المتسارع للاستثمارات في رياضات الخيل وتعاظم الأثر الاقتصادي للرياضة، تتجدد الحاجة لمثل هذه التظاهرة التي تدعم وتجدد العلاقة الوثيقة بين قطاعات الفروسية المختلفة والمجتمع الدولي العريض المرتبط بها تحت شعار «الملتقى الأول لصناع الفروسية في العالم».

وأكد النادي أن صناعة رياضة الفروسية في الدولة باتت حاضرة بأثرها الاقتصادي الملموس، والذي كشفت عنه أحدث الدراسات في هذا الشأن، والتي تشير إلى إنفاق نحو 2.1 مليار درهم على تدريب خيول السباق، كما يبلغ متوسط الإنفاق السنوي لأندية الفروسية في الإمارات نحو 367 مليون درهم، ووصل حجم سوق أعلاف الخيول عالية الأداء لأكثر من 128 مليون درهم، والذي يعمل به المئات من الأفراد.