شكرا لقرائتكم كأس الملك.. هدف نيفيز يقود الهلال إلى ثمن النهائي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - هز روبن نيفيز الشباك في الشوط الثاني ليقود الهلال للفوز 1-صفر على مضيفه الجبلين والتأهل لدور الستة عشر ببطولة كأس الملك، يوم الاثنين.

وأهدر الهلال العديد من الفرص إلى أن استغل نيفيز كرة مرتدة من الدفاع بعد ركلة ركنية وسدد بقوة في الشباك في الدقيقة 64.

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وتدخل حكم الفيديو المساعد لإلغاء الهدف الثاني للهلال بواسطة صالح الشهري بداعي لمسة يد على سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش.

وحقق النجمة المنافس في الدرجة الثانية مفاجأة ببلوغ دور الستة عشر بتغلبه 2-1 على الرائد المنتمي لدوري المحترفين.

وفاجأ النجمة ضيفه بهدفين في أول 13 دقيقة، إذ افتتح عثمان باري التسجيل في الدقيقة 11 قبل أن يضيف آلان كاريوس الهدف الثاني.

وقلص كريم البركاوي الفارق للرائد المتعثر في دوري المحترفين في الدقيقة 60.

وصمد النجمة، صاحب المركز 13 في الدرجة الثانية، لينضم إلى الاتفاق والتعاون والشباب والحزم في دور الستة عشر.