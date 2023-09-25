الامارات | بنزيمة سيغيب عن 3 مباريات للاتحاد في جميع المسابقات بسبب الإصابة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ذكرت وسائل إعلام سعودية اليوم الاثنين أن الفرنسي كريم بنزيمة مهاجم الاتحاد حامل لقب الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم سيغيب عن ثلاث مباريات لفريقه في جميع المسابقات بسبب إصابة عضلية.

وقالت صحيفة الرياضية نقلا عن مصادر لم تسمها قولها إن بنزيمة سيغيب لعشرة أيام وبالتالي لن يشارك مع تشكيلة المدرب نونو إسبيرتو سانتو في مواجهة الخلود بكأس ملك السعودية غدا الثلاثاء وأمام الفيحاء يوم الجمعة في الدوري وفي مباراة سيباهان الإيراني بدوري أبطال آسيا يوم الاثنين المقبل.

وأضافت أن المهاجم سيخضع لاختبارات بدنية لتحديد مدى إمكانية مشاركته أمام الأهلي في مباراة قمة بالدوري في السادس من أكتوبر.

ويتصدر‭ ‬الاتحاد الدوري السعودي برصيد 18 نقطة من سبع مباريات بفارق نقطة واحدة عن الهلال الثاني.