شكرا لقرائتكم خبر عن الزماك ينهى إجراءات مشاركة معاذ أيمن مع فريق السلة ببطولة الدوحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقترب مسئولو الزمالك من إنهاء إجراءات مشاركة معاذ أيمن لاعب فريق السلة السابق القادم من الجامعات الأمريكية مع الفريق فى بطولة الدوحة الدولية التى تنطلق اليوم حيث ينتظم اللاعب في معسكر الزمالك حاليا وينتظر إنهاء إجراءات قيده للمشاركة رسميا في البطولة.

ونجح الزمالك فى ضم معاذ أيمن للعودة مجددًا لتدعيم صفوف الفريق، حيث كان لاعبًا بالفريق الأبيض قبل سفره إلى الجامعات الأمريكية.

ومن المقرر أن يغيب اللاعب عن مباراة الزمالك و الاهلى الليبى التى تقام اليوم على أن يشارك فى المباريات المقبلة يعد أن يتم انهاء اجراءات مشاركته

وتضم قائمة الفريق فى البطولة كلاً من: وليد أحمد عبدالجواد، خالد عبد الناصر، ياسين ياسر، أحمد عمر محمد، عمر هشام، معاذ أيمن، أحمد عزب، على حجازى، أحمد ياسر، حازم المشد، أحمد إسماعيل، محمد عبده ـ أدهم اليدة، عصام بنها، زياد أيمن، فهمي زيدان.