شكرا لقرائتكم خبر عن كرم جابر يعود للمصارعة ويشارك فى بطولة العالم للرواد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى مفاجأة كبرى يعود كرم جابر لاعب منتخب المصارعة وصاحب الميداليتين الأولمبيتين، للمشاركة فى البطولات مرة أخرى.

ويشارك كرم جابر فى منافسات بطولة العالم للرواد التى تقام باليونان فى الفترة من 17 إلى 22 أكتوبر الجارى والتى يشارك فيها عدة لاعبين من أندية مختلفة.

ويستعد كرم جابر للبطولة بالتدريب مع منتخب الناشئين الذى يستعد للمشاركة ببطولة العالم تحت 23 سنة.

كان كرم جابر حقق المركز الأول والميدالية الذهبية بأولمبياد إثينا 2004، والفضية بأولمبياد لندن 2012.