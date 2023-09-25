شكرا لقرائتكم خبر عن القندوسى يقترب من التشكيل الأساسى لسيراميكا أمام فاركو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقترب الجزائرى أحمد القندوسى صانع العاب فريق سيراميكا والمعار من الأهلى لنهاية الموسم من التواجد في التشكيل الأساسى للمباراة المقبلة أمام فاركو في بطولة دورى نايل.

وجاء قرار أيمن الرمادى من تواجد القندوسى في التشكيل الأساسى عقب التألق الكبير في التدريبات الجماعية والظهور بشكل قوى .

و يلاقى فريق سيراميكا نظيره فاركو في الجولة الثالثة من عمر بطولة دورى نايل و المقرر لها يوم السادس من أكتوبر المقبل حيث تقام على ستاد برج العرب بالإسكندرية في تمام الساعة السابعة مساء .

وكان تعرض فريق سيراميكا للهزيمة في المباراة الأولى له من عمر بطولة دورى نايل أمام الاتحاد السكندرى ثم تم تأجيل مواجهة فريق الاهلى في الجولة الثانية بسبب أنشغال الفريق الأحمر بمباريات بطولة دورى أبطال أفريقيا .